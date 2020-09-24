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Правозахисники повідомляють про 135 затриманих на протестах в Білорусі

Мінськ, Четвер 24 вересня 2020 00:20
Правозахисники повідомляють про 135 затриманих на протестах в Білорусі
Фото: протести в Білорусі (people.onliner.by)
Автор: Инна Собора

В ході протестів в Білорусі після інавгурації Олександра Лукашенка 23 вересня затримали мінімум 135 осіб. Такі дані зібрали правозахисники.

Про це пише Onliner.by.

Відзначається, що списках незареєстрованого правозахисного центру "Вясна" вже 135 прізвищ.

"Крім Мінська людей сьогодні затримують в Бресті, Могильові, Гомелі, Гродно, Столині і інших містах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 вересня в Білорусі спалахнули акції протесту через таємну інавгурацію Олександра Лукашенка.

Біля торгового центру "Галерея" в Мінську силовики застосували газ проти мітингувальників.

Також силовики почали жорстко розганяти і затримувати учасників протесту біля станції метро "Немига".

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