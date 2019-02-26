Правозахисники назвали кількість українських політв'язнів в російських тюрмах

Станом на кінець 2018 року відомо про 57 політв'язнів

На конец 2018 года в местах несвободы в России находились по меньшей мере 57 граждан Украины, лишенных свободы по политическим мотивам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Крымской правозащитной группы.

Как сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, к этой цифре не включили 24 украинских военных, потому что они, согласно международному праву, военнопленные. Речь идет о 22 моряках и двух сотрудниках СБУ, которые находятся в "Лефортово".

Правозащитники отмечают, если не брать во внимание Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, то последние освобождения политзаключенных были в 2016 году, когда вернули Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко.

Также отмечается, что проблемы со здоровьем есть почти у всех политзаключенных.

"Через голодовку прошли Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко и другие. Причина - в нежелании россиян лечить заключенных. Нередко состояние здоровья украинцев скрывают или выдают за удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье 24 февраля в Москве на марше памяти Бориса Немцова активисты требовали свободу политзаключенным.

РБК-Украина писало, что адвокат Николай Полозов считает, что украинского политзаключенного Владимира Балуха могут этапировать в колонию в Тверской области Российской Федерации.