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У Москві на марші пам'яті Нємцова вимагали свободу політв'язням

Новини » Суспільство    24.02.2019 - 16:03
У Москві на марші пам'яті Нємцова вимагали свободу політв'язням
Фото: марш в Москві (novayagazeta.ru)

На акцію прийшли майже 11 тис. людей

У Москві (Російська Федерація) завершився марш пам'яті Бориса Нємцова, під час якого активісти скандували "Герої не вмирають!" та "Свободу політв'язням!". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ. 

Як зазначається, марш пам'яті відвідали 10,8 тисячі осіб. Влада Москви акцію узгодила. Активісти пройшли від Страсного бульвару по кільцю до проспекту Академіка Сахарова.

Під час маршу, учасники акції скандують: "Росія буде вільною!", "Наше ім'я Борис Нємцов", "Борис Нємцов в кожному з нас!", "Герої не вмирають!", "Свободу політв'язням!".

Також йшла колона з чорним банером "Кожного пригадаємо", в ній люди стояли з чорно-білими портретами вбитих журналістів Анастасії Бабурової, Кирила Радченко, Олександра Расторгуєва, Владислава Лістьєва, Юрія Щекочихіна, Наталії Естемірової, Дмитра Холодова та інших.

Фото: марш в Москві (novayagazeta.ru)

Крім того, "ОВС-Інфо" повідомили про затримання учасника маршу в Москві Тимофія Петрушенко. Він розповів, що приніс на акцію плакат з нецензурним висловлюванням про Володимира Путіна, але залишив його в камері схову. Після того, як активіст поклав плакат і підійшов до рамкам біля входу на акцію, його затримала поліція. Петрушенко привезли до відділу поліції по Тверському району.

Нагадаємо, опозиційного російського політика Бориса Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року в центрі Москви.Винними у вбивстві політика суд визнав Заура Дадаева, Анзора і Шадіда Губашевих, Тамерлана Ескерханова і Хамзата Бахаева. Вони отримали від 11 до 19 років колонії суворого режиму.

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