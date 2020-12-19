Правозахисники назвали кількість політв'язнів у Білорусі

Правозахисники центру "Весна" оновили дані за кількістю політв'язнів у Білорусі. За їх даними, 157 осіб визнані політв'язнями.

Про це йдеться на сайті правозахисників.

Зокрема, лікаря Артема Сорокіна визнали політичним в'язнем. Сорокін був затриманий разом з журналісткою Катериною Борисевич "за розголошення інформації про стан Романа Бондаренка".

Інформація стосувалася рівня алкоголю в крові вбитого хлопця і спростувала заяви влади про те, що Роман Бондаренко нібито перебував у стані алкогольного сп'яніння в момент побиття.

Раніше творець Telegram-каналу "Білорусь головного мозку" Ігор Лосик оголосив безстрокове голодування.

Нагадаємо, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що вимагає звільнення 145 політв'язнів.

РБК-Україна писало, що держсекретар США Майк Помпео звернувся до білоруської влади і закликав негайно звільнити понад 100 політичних в'язнів.