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Правозахисник звинуватив у знесенні історичної садиби Барбана екс-депутата Київради

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Київ, Субота 21 серпня 2021 09:18
Правозахисник звинуватив у знесенні історичної садиби Барбана екс-депутата Київради Фото: садиба Барбана (facebook.com/nastasya glushchenko)
Автор: РБК-Україна

До знову історичної будівлі "Садиба Барбана" може бути причетна компанія Geos, пов'язана з екс-депутатом Київради Миколою Негричем.

Про це повідомив правозахисник Олександр Аронець у Facebook.

"Я з'ясував, хто саме стоїть за знищенням історичної будівлі Барбана в Києві! Отже, з поінформованих джерел, а також з відкритих даних про юридичних осіб мені стало відомо хто саме стоїть за всім. Компанія, яка веде роботи на садибі - ТОВ "інформаційна група "Агентство столичних повідомлень". Керівником цієї компанії є Баженов Євген Олександрович. Баженов Євген є також директором ТОВ "Прайм Інвест девелопмент", співвласником якої є Негрич Микола Михайлович, тобто вони бізнес-партнери", - написав правозахисник.

Правозахисник також нагадав, що Микола Негрич був депутатом Київради, після чого став одним з найбільших забудовників Києва.

"Роки депутатства не пройшли безслідно для Негрича, адже сьогодні його вважають одним з найбільших забудовників Києва, за даними ЗМІ він і його тесть Михайло Голиця (екс-начальник Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА (1996-2010 р.р.), екс-директор "Київміськбуду" (2010-2012 р. р.), а також творець КП "Житлоінвестбуд-УКБ ") є співвласниками будівельної компанії "Геос девелопмент", - повідомив він.

Правозахисник також зазначив, що, за його інформацією, Миколу Негрича бачили на акції громади проти знесення будинку Барбана.

Нагадаємо, вчора в Києві знесли історичну садибу, розташовану неподалік Львівської площі на вулиці Обсерваторній, поліція відкрила кримінальне провадження.

На засіданні РНБО (Ради національної безпеки і оборони) прийняли рішення відновити зруйновану садибу XIX століття титулярного радника Олександра Барбана в Києві. І перевірити законність її знесення.

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