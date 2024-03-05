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Правосудие неотвратимо. Зеленский высказался об ордерах на арест для командующих РФ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Новые ордеры на арест двух российских командующих от Международного уголовного суда (МУС) доказывают, что правосудие для агрессора является неотвратимым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

Глава государства отметил, что приветствует решение Международного уголовного суда выдать ордеры на арест командующих дальней авиации и Черноморского флота России, которых обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, которые были совершены во время обстрелов инфраструктуры Украины в 2022 и 2023 годах. 

По словам Зеленского, каждый российский командир, который отдает приказы об ударах по гражданским людям и объектам инфраструктуры должен знать, что справедливость наступит и его привлекут к ответственности. 

"Международное правосудие требует времени, но оно неотвратимо. Мы прилагаем все усилия, чтобы ни один российский зверь, ответственный за убийства украинских детей, женщин и мужчин, не остался безнаказанным. И ни одно количество звездочек на погонах, ни одна кабинетная дверь не скроет их от ответственности", - добавил он. 

Решение МУС 

Напомним, сегодня, 5 марта, Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморского флота РФ Виктора Соколова.

Их обвиняют в нанесении ударов по гражданским объектам в Украине. 

В частности, это связано с атаками на украинские энергообъекты в течение 2022 и 2023 годов. 

В тот период в результате постоянных ударов россиян по всей стране вводили аварийные отключения света. 

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияРосавиацияЧерноморский флотМеждународный уголовный судВойна России против Украины