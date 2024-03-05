Правосудие неотвратимо. Зеленский высказался об ордерах на арест для командующих РФ

Новые ордеры на арест двух российских командующих от Международного уголовного суда (МУС) доказывают, что правосудие для агрессора является неотвратимым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter .

Глава государства отметил, что приветствует решение Международного уголовного суда выдать ордеры на арест командующих дальней авиации и Черноморского флота России, которых обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, которые были совершены во время обстрелов инфраструктуры Украины в 2022 и 2023 годах.

По словам Зеленского, каждый российский командир, который отдает приказы об ударах по гражданским людям и объектам инфраструктуры должен знать, что справедливость наступит и его привлекут к ответственности.

"Международное правосудие требует времени, но оно неотвратимо. Мы прилагаем все усилия, чтобы ни один российский зверь, ответственный за убийства украинских детей, женщин и мужчин, не остался безнаказанным. И ни одно количество звездочек на погонах, ни одна кабинетная дверь не скроет их от ответственности", - добавил он.

Решение МУС

Напомним, сегодня, 5 марта, Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморского флота РФ Виктора Соколова.

Их обвиняют в нанесении ударов по гражданским объектам в Украине.

В частности, это связано с атаками на украинские энергообъекты в течение 2022 и 2023 годов.

В тот период в результате постоянных ударов россиян по всей стране вводили аварийные отключения света.