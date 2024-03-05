Правосуддя невідворотне. Зеленський висловився про ордери на арешт для командувачів РФ

Нові ордери на арешт двох російських командувачів від Міжнародного кримінального суду (МКС) доводять, що правосуддя для агресора є невідворотним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter .

Глава держави зазначив, що вітає рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт командувачів дальньої авіації та Чорноморського флоту Росії, яких звинувачують у військових злочинах та злочинах проти людяності, які були скоєні під час обстрілів інфраструктури України у 2022 та 2023 роках.

За словами Зеленського, кожен російський командир, який віддає накази про удари по цивільних людях та об'єктах інфраструктури, повинен знати, що справедливість настане і його притягнуть до відповідальності.

"Міжнародне правосуддя вимагає часу, але воно невідворотне. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб жоден російський звір, відповідальний за вбивства українських дітей, жінок і чоловіків, не залишився безкарним. І жодна кількість зірочок на погонах, жодні кабінетні двері не приховають їх від відповідальності", - додав він.

Рішення МКС

Нагадаємо, сьогодні, 5 березня, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувача дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша та командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова.

Їх звинувачують у завданні ударів по цивільним об'єктам в Україні.

Зокрема, це пов'язано з атаками на українські енергооб'єкти упродовж 2022 та 2023 років.

У той період внаслідок постійних ударів росіян по всій країні вводили аварійні відключення світла.