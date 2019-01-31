Православну церкву України офіційно зареєстрували

ПЦУ зареєстрована як Київська митрополія Української православної церкви

Киевская митрополия Православная церковь Украины официально зарегистрирована как религиозная организация и юридическое лицо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию в Едином реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

По данным реестра, новая церковь 30 января 2019 года была зарегистрирована как религиозная организация "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)". Юридический адрес зарегистрированной ПЦУ - Киев, ул. Трехсвятительская, 6.

Фото: информация из Реестра юридических лиц, ФЛП и общественных формирований

Отметим, сегодня вступил в силу закон о переходе религиозных общин. Закон предусматривает, что решение о переходе общины, а также об изменениях в ее уставе принимается на общем собрании. При этом решение должны поддержать не менее двух третей состава прихода.

Также сегодня предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что надеется в будущем посетить Украину. Он также призвал верующих в Украине "не поддаваться соблазнам", очевидно имея в виду переход общин в автокефальную церковь.