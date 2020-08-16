Православна церква Білорусі закликала зупинити мітинги в країні

Білоруська православна церква (БПЦ) звернулася до народу країни із закликом припинити протистояння. У церкві впевнені, якщо демонстрації продовжаться, то це може довести країну до необоротних руйнівних наслідків.

Відповідне звернення розміщено на сайті БПЦ.

"Повідомлення про вуличні зіткнення, арешти та побиття свідчать про страждання величезної кількості невинних людей, втягнутих у протистояння, і змушують здригатися дітей, жінок і старих батьків. Якщо ми сьогодні всі разом не зупинимо протиборство, то доведемо країну до необоротних руйнівних наслідків", - йдеться у зверненні.

У БПЦ засудили безпідставні затримання і насильство.

"Категорично засуджуючи насильство, тортури, приниження, безпідставні затримання, екстремізм в усіх його формах і проявах, брехню і віроломство, закликаємо всіх, для кого дорога наша Вітчизна, діти, рідні та близькі люди - зупинитися і припинити протистояння", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що в Мінськ зганяють бюджетників на мітинг на підтримку Лукашенка під загрозою звільнень.

Крім цього, демонстранти анонсували наймасштабніший в історії Білорусі марш свободи: очікується, що захід розпочнеться у неділю, 16 серпня, о 14:00.