Правоохоронці завершили розслідування у справі про вимагання в Мінекології

Правоохоронці завершили розслідування стосовно осіб, підозрюваних у вимаганні 100 тис. доларів від чиновника Міністерства екології та природних ресурсів України. Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що група осіб, прикриваючись діяльністю однієї з громадських організацій, вимагали від чиновника Мінекології 100 тис. доларів за припинення акцій протесту з вимогою звільнити з посади вказаного чиновника, а також за припинення численних звернень в правоохоронні органи з розслідування нібито вчинених ним службових злочинів.

"За процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора завершено досудове розслідування щодо осіб, підозрюваних у вимаганні (ч. 2 ст. 189 КК України). Зараз матеріали виробництва відкриті стороні захисту і потерпілому для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде направлено до суду для розгляду по суті", - повідомили в ОГП.

Досудове розслідування справи здійснювалося слідчими ГСУ Нацполиции України.

Нагадаємо, в кінці травня 2019 року правоохоронці викрили групу осіб, які, прикриваючись діяльністю громадської організації "Стоп корупції", вимагали та отримали у виконуючого обов'язки державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів України 100 тис. доларів.

Також РБК-Україна писало, що СБУ запобігла викрадення з метою отримання викупу судді у відставці Вищого господарського суду. Організатор викрадення планував отримати від дружини колишнього судді 300 тисяч доларів.