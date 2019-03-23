Правоохоронці затримали учасників крупної мережі з продажу наркотиків

Співробітники Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України затримали учасників розгалуженої організації, яка займалась продажем наркотичних засобів за криптовалюту через інтернет ресурси та месенджери. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генерального прокурора України Юрія Луценко в Facebook.

Луценко повідомив, що в організацію з продажі наркотиків входило до тисячі учасників. Під час обшуків у них було вилучено близько 10 млн доларів США, зброя та наркотики.

"Організатори створили мережу наркокур‘єрів, закладників, створювали криптогаманці та акаунти на криптобіржах. Силовий підрозділ організації займався рекетом, фізичним насиллям щодо конкурентів. Членів своєї організації карали відрубуванням пальців", - заявив генпрокурор.

Повідомляється, що 20 організаторів наркомережі отримали запобіжні заходи в вигляді тримання під вартою, або з застава в 100 млн гривень, 300 млн гривень, а також 349 млн гривень. Також ще 4 підозрюваних отримали арешт без змоги внесення застави.

Фото: затримання наркоторговців (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Нагадаємо, СБУ викрила найбільшу в історії України нарколабораторію. Під час проведення санкціонованих обшуків у приватному будинку на столичних "Осокорках" правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення наркотиків, понад 10 кг психотропної речовини альфа PVP, 5 кг мефедрону, понад 5 кг амфетаміну загальною вартістю за цінами "чорного ринку" більше ніж 20 млн гривень.