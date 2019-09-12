Правоохоронці затримали бойовика "ЛНР", який мінував мости

у Луганській області затримали бойовика так званої "ЛНР", який мінував мости і дороги на підконтрольній Україні території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що затриманий жив у лісі. Його затримали в той момент, коли він прийшов в будинок одного з пенсіонерів, щоб зарядити свій мобільний телефон.

Повідомляється, що чоловік ніс службу на блокпостах і зводив фортифікаційні споруди для оборони бойовиків, ще й виконував особливу місію - на території Луганської і Донецької областей мінував мости і підривав їх. З 2014 року він значився у розшуку.

"Затриманий зізнався, що мінував дорогу на місто Соледар, мінував мости в місті Лисичанську в районі вул. Червона та вул. Пролетарська. Замінував і підірвав Томашовський міст, розташований між містами Лисичанськ і Рубіжне", - йдеться в повідомленні.

Фото: місце проживання бойовика (npu.gov.ua)

Стосовно затриманого відкрито кримінальні провадження за статтями 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" і 263 "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами". Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали бойовика "ЛНР", який збирався їхати до Харкова, щоб відкрити там візу в Прибалтику і почати нове життя. Раніше він служив у так званій "народній міліції ЛНР".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ затримала жителя Сєвєродонецька, який за власною ініціативою налагодив контакти з ватажком одного з диверсійно-розвідувальних угруповань окупаційних сил РФ і запропонував йому свою допомогу.