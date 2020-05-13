ru
ua

Правоохоронці посилили заходи безпеки через протести у Києві

Новини » Суспільство   

У зв'язку з протестами можливе обмеження руху в центрі столиці

Правоохоронці Києва перейшли на посилене чергування у зв'язку з запланованими акціями протесту в урядовому кварталі столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що до забезпечення безпеки залучені співробітники підрозділів поліції Києва та військовослужбовці Національної гвардії України.

"Сьогодні у центральній частині міста заплановано проведення кількох акцій, зокрема, під будівлями органів державної влади. Тому, щоб не допустити порушень громадського порядку, правоохоронці посилили заходи безпеки", - повідомили в МВС.

Також правоохоронці попередили про можливе обмеження дорожнього руху на окремих вулицях у центрі Києва.

► Коронавірус в Україні 12 травня: кількість зафіксованих випадків► У Києві відзавтра зможуть працювати ще майже 30 продовольчих ринків

Нагадаємо, вчора, 12 травня, під Офісом президента України відбулися сутички між поліцією та активістами. Зіткнення виникли після того, як активісти підпалили шини. В результаті ніхто не постраждав.

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці квітня в Києві проходили протести з закликами послабити карантин.