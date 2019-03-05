Правоохоронці проводять обшуки у Львівській міськраді

Правоохранители задержали начальника управления финансового контроля горсовета по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере 8 тыс. гривен. Сейчас в кабинете управления финансового контроля ЛГС правоохранительные органы проводят обыск, сообщили в ведомстве.

В полиции отметили, что чиновник требовал и получал от победителей тендера "откаты" за выполнение определенных условий по договорах.

Фото: изъятые средства (npu.gov.ru)

"Так, было установлено, что за согласование сметной документации по выполнению ремонтно-строительных работ улиц на территории одного из районов г. Львова он требовал один процент "отката" от общей суммы договора", - говорится в сообщении.

"В настоящее время проводятся обыски в помещении Львовского городского совета", - сообщили в полиции.

Напомним, полиция в понедельник, 18 февраля, проводила обыски в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета.