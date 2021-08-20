Правоохоронці провели обшук у міськраді Запоріжжя і салоні краси радниці мера

Співробітники правоохоронних органів у четвер, 19 серпня, провели низку обшуків в Запорізькій міській раді, департаментах, комунальних підприємствах, а також в салоні Persona, який належить радниці мера Запоріжжя Володимира Буряка Наталії Зайченко.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Обозреватель".
Обшуки проводили слідчі обласної поліції спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та Запорізькою обласною прокуратурою в рамках відкритого кримінального провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Сам Буряк, коментуючи сьогодні обшуки, підтвердив, що вони проводились в Запорізькій міській раді, департаментах та на комунальних підприємствах, але не згадав про те, що правоохоронці приходили і в салоні краси Наталії Зайченко.
Як повідомлялось, працівники медичних закладів Запоріжжя закликали президента України Володимира Зеленського втрутитися у ситуацію, яка склалася у Запорізькій міській раді, яка спричинила затримку виплати зарплат медикам та фінансування міської системи охорони здоров’я.