Правоохоронці пояснили, по якій справі проходили обшуки в будинку, де живе Кличко

Джерело РБК-Україна в СБУ уточнило, що обшуки проводили в будинку, де живе мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомили в ДФС, на адресу ряду суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності систематично з Білорусі та Росії надходили вантажі із вмістом метилового спирту понад 51% від загального об’єму.

Службові особи ряду комерційних товариств ухилялись від сплати акцизного податку на метиловий спирт і надавали неправильні дані хімічного складу товару.

"Фактично імпортований товар переміщувався на територію України для подальшого перероблення та підпільного виготовлення на нелегальних міні-НПЗ в паливо-мастильні матеріали та реалізувався за готівкові кошти без оформлення бухгалтерських документів", - йдеться у повідомленні.

По цій справі пройшли обшуки на території Київської, Чернігівської та Луганської областей. Було вилучено тіньову документацію, печатки близько 300 фіктивних підприємств, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, банківські картки, грошові кошти, а також виготовлені паливо-мастильні матеріали загальним об’ємом понад 1000 тон.