Правоохоронці мають намір скасувати домашній арешт Дугарь

Правоохоронці мають намір просити суд скасувати домашній арешт Яни Дугарь, підозрюваної в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Її адвокату вручили клопотання про зміну запобіжного заходу.

Про це РБК-Україна сказав її адвокат Віталій Коломієць.

Він розповів, що сьогодні поліція повідимила йому про завершення слідства щодо його підзахисної.

Також йому вручили клопотання про зміну запобіжного заходу.

"Вони (правоохоронці) будуть клопотати про зміну запобіжного заходу на заставу 160 тис. грн", - повідомив адвокат.

Нагадаємо, національна поліція України готує справу про вбивство Шеремета в суд. Сьогодні захисту можливих виконавців відкрили доступ до матеріалів.

Зазначимо, сьогодні адвокати передбачуваних виконавців Юлії Кузьменко та Яни Дугарь заявили про те, що слідство у справі Шеремета завершилося.

Раніше повідомлялося, що матеріали по Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь виділили в окреме кримінальне провадження і, відповідно, їм змінили підозри. Зокрема, Антоненко тепер не проходить як організатор злочину.

Як повідомив його адвокат, у справі з'явилися невстановлені організатори. Очевидно, організація вбивства Шеремета буде розслідуватися окремо.