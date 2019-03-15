Правоохоронці ліквідували транскордонний канал нелегальної міграції

Злочинне угрупування переправило близько 100 нелегальних мігрантів

Правоохранители Украины, Чехии, Словакии и Польши нейтрализовали трансграничную преступную группировку, которая занималось переправки мигрантов в Европу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины (МВД).

Как отмечается, численность преступной группировки достигала около 35 лиц с граждан Украины, Узбекистана, Вьетнама, Словакии и Беларуси. Правонарушители занимались незаконной переправкой выходцев из стран Южно-Восточной Азии через государственную границу сопредельных стран, в частности Словакии, Польши и Венгрии, с целью их дальнейшей доставки в Германию.

Установлено, что в дальнейшем группы нелегальных мигрантов формировались в городах Киев и Одесса, после чего осуществлялась их скрытая доставка в Закарпатскую область для незаконной переправки через государственную границу при помощи местных проводников до стран Европейского союза. Затем осуществлялось транзитные перевозки "путешественников" по территории Словакии, Польши, Чехии до столицы Германии Берлина и города Дрезден.

Сообщается, что члены преступной группировки попали в поле зрения весной прошлого года. Несмотря на ряд задержаний групп нелегальных мигрантов и отдельных лиц, причастных к их незаконной переправки, как на территории Украины так и на территории соседних Словакии и Польше, деятельность преступной группировки не прекращалась.

Фото: задержание злоумышленников (mvs.gov.ru)

В ходе проведения комплекса мероприятий во взаимодействии с оперативными подразделениями стран Чехии, Словакии и Польши в целом задокументировано 16 эпизодов незаконной переправки нелегальных мигрантов, в основном граждан Вьетнама и Бангладеш, Шри-Ланки, через государственную границу Украины. Их общее количество составило около 100 человек. За каждого из них получали доход более чем 2,5 тыс. долларов.

Напомним, в течение 2018 года полицейские совместно с миграционной службой и пограничниками обнаружили 249 групп нелегальных мигрантов, в составе которых находились 1 278 иностранцев.

РБК-Украина писало, что в течение прошлого года полиция зарегистрировала 2775 преступлений и 75 тысяч административных правонарушений, которые совершили иностранцы.