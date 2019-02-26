Правоохоронці мають перевірити матеріали журналістів про розкрадання в ОПК

Вінник зазначив, що правоохоронці мають дати суспільству відповідь, чи правдива інформація розслідувачів

Материалы расследования журналистов программы "Наші гроші" о хищениях в ОПК должны быть тщательно изучены правоохранительными органами. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат Иван Винник, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, факты, приведенные в журналистском расследовании, должны быть проверены.

"Замечательно, что есть журналисты, которые эти вопросы обнародовали. Но будет еще более демократично по-правовому, если правоохранительные органы сейчас это отработают, и обществу с соответствующими процессуальными доказательствами дадут ответ, эта информация правдива, или она не корректна", - сообщил Винник.

Парламентарий отметил, что его обеспокоил тот факт, что обнародованные документы были частного характера.

"Меня больше обеспокоил тот факт, что обнародованные документы частного характера, тот факт, что, по мнению расследователей, запасные части завозились из РФ", - сообщил нардеп.

Напомним, представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что государственный концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский могут судиться против журналистов программы "Наші гроші".

Как писало РБК-Украина ранее, из журналистского расследования "Наші гроші" следовало, что Гладковский, его сын Игорь с другом и действующий директор "Укроборонпрома" Павел Букин являются участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе Украины.

Так, в 2016-2018 годах по материалам СБУ и других правоохранительных органов было начато несколько уголовных дел, связанных с финансовыми нарушениями на предприятиях ГК "Укроборонпром".