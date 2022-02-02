Правоохоронці мали б давно зайнятися справами Коболєва, - Ставнійчук

Непогодження мирової угоди в справі з відчуженням природного газу на 2,2 млрд грн у 2020 році з наглядовою радою "Нафтогазу" є порушенням з правової точки зору. І правоохоронці вже давно мали б зацікавитися цим, а також іншими справами екс-менеджменту "Нафтогазу".

"Абсолютно очевидно, що цією й цілою низкою інших справ треба було вже давно зайнятися правоохоронним органам у сфері національної безпеки, по великому рахунку. Тому що йдеться про те, що 20-річний борг із величезним хвостом чомусь повертали не газом, а грошима тим, кому заборгували, - нагадала Ставнійчук. - Коболєв, звичайно, хорохориться, говорить про те, що все супер, але саме при ньому йшлося про нанесення збитків у 2,2 млрд грн тільки за рахунок цієї справи".

За словами експертки, Андрій Коболєв і його команда в 2020-му розпорошували і фінансовий, і газовий ресурс України.

"У діяльності Коболєва та його команди була ціла низка організаційно-правових рішень, які безапеляційно, стовідсотково були правопорушеннями тоді, коли він керував "Нафтогазом". Тим не менше, поки ми про них не чуємо", - наголосила Ставнійчук.