Правоохоронці мали б давно зайнятися справами Коболєва, - Ставнійчук

Непогодження мирової угоди в справі з відчуженням природного газу на 2,2 млрд грн у 2020 році з наглядовою радою "Нафтогазу" є порушенням з правової точки зору. І правоохоронці вже давно мали б зацікавитися цим, а також іншими справами екс-менеджменту "Нафтогазу".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву члена Венеційської комісії у 2009-2013 роках Марини Ставнійчук.
"Абсолютно очевидно, що цією й цілою низкою інших справ треба було вже давно зайнятися правоохоронним органам у сфері національної безпеки, по великому рахунку. Тому що йдеться про те, що 20-річний борг із величезним хвостом чомусь повертали не газом, а грошима тим, кому заборгували, - нагадала Ставнійчук. - Коболєв, звичайно, хорохориться, говорить про те, що все супер, але саме при ньому йшлося про нанесення збитків у 2,2 млрд грн тільки за рахунок цієї справи".
За словами експертки, Андрій Коболєв і його команда в 2020-му розпорошували і фінансовий, і газовий ресурс України.
"У діяльності Коболєва та його команди була ціла низка організаційно-правових рішень, які безапеляційно, стовідсотково були правопорушеннями тоді, коли він керував "Нафтогазом". Тим не менше, поки ми про них не чуємо", - наголосила Ставнійчук.
Нагадаємо, що 1 лютого детективи Державного бюро розслідувань провели обшук у колишнього керівника НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.
Як пояснили в ДБР, обшук пов’язаний із незаконним відчуженням у 2020 році природного газу на 2,2 млрд грн. Йдеться про розслідування відчуження 305 млн кубометрів газу посадовцями "Нафтогазу" та "Укртрансгазу" за співучасті з іншими особами.
Зокрема, слідчі ДБР перевіряють інформацію щодо правомірності повернення "Нафтогазом" боргу комерційним структурам, що виник понад 20 років тому.
"Керівництво НАК "Нафтогаз України" за зверненням АТ "Укртрансгаз" погодило документи щодо укладення мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень і підстав", - зазначили в ДБР.