Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Правоохранители задержали вероятную исполнительницу теракта во Львове

Иллюстративное фото: правоохранители задержали вероятную исполнительницу теракта во Львове (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители задержали женщину, которая может быть причастна к взрывам во Львове, произошедшим в ночь на 22 февраля.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МВД Игорь Клименко.

Читайте также: В ТЦК Коломыи произошел теракт

По его словам, женщину задержали в районном центре около 10:20.

"Мы сделали все возможное и невозможное, что установить тех, кто этот теракт совершил", - сообщил министр.

Согласно основной версии заказчиком теракта является Россия.

 

Водочас, по словам руководителя Львовской областной прокуратуры Николая Мереты, задержание произошло в одном из районных центров области.

"Задержано лицо, которое, возможно, причастно к совершению уголовного преступления, а именно - является непосредственным исполнителем этого преступления", - заявил он.

В то же время, президент Владимир Зеленский также сообщил о докладе Клименко по ситуации во Львове.

"Продолжаются необходимые процессуальные действия с задержанной. Министерство внутренних дел будет информировать обо всех необходимых деталях", - заявил Зеленский.

Обновлено в 10:55

Клименко уточнил, что сейчас продолжается установление других лиц, причастных к взрывам во Львове. Уже известно, что ранены 25 человек. На данный момент в медучреждениях находятся 11 человек. Шестеро правоохранителей - в тяжелом состоянии.

 

 

Что известно о расследовании

Правоохранители продолжают устанавливать других возможных участников события.

"Впереди у нас еще много процессуальных действий для воспроизведения как времени до совершения преступления, так и момента совершения преступления, и после совершения преступления", - добавил Мерет.

Что известно о теракте во Львове

В ночь на 22 февраля во Львове прогремели взрывы. По предварительным данным, погибла 23-летняя полицейская, также есть пострадавшие.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт, повлекший тяжкие последствия.

По данным следствия, в 00:30 на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. По прибытии первого экипажа патрульной полиции произошел взрыв, а по прибытии второго - раздался еще один.

В результате взрывов поврежден служебный автомобиль патрульной полиции и гражданское транспортное средство.

 

По состоянию на утро известно, что в результате взрывов пострадали правоохранители и погибла по меньшей мере одна женщина-полицейская. Количество пострадавших возросло до 24 человек.

