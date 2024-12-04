Правоохранители задержали действовавших в двух областях Украины российских агентов-поджигателей

Украинские правоохранители задержали шестерых агентов спецслужб РФ, которые осуществляли поджоги стратегических объектов инфраструктуры в Киевской и Николаевской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Отмечается, что злоумышленники действовали по указаниям российских кураторов, получая инструкции через специально созданные телеграммы-каналы.
Сообщается, что во время обысков у всех задержанных были изъяты легковоспламеняющиеся смеси, мобильные телефоны с поличным и другое вещественное доказательство.
Всем злоумышленникам были выдвинуты подозрения в диверсии в условиях военного положения (ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины).
Фото: задержание злоумышленников (t.me SBUkr)
Российским агентам, включая несовершеннолетних, теперь грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, сотрудники СБУ задержали действовавшую в Черниговской области агентку российской разведки.
Также напомним, что недавно была арестована 51-летняя жительница Константиновки, которая передавала врагу информацию о позициях ВСУ вблизи Часового Яра.
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