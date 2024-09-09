Правоохранители задержали поджигателя объектов "Укрзализныци" в Полтавской области

Задержание произошло на территории Полтавской области. Злоумышленник готовил поджоги объектов УЗ, а именно релейных шкафов на главных линиях железнодорожного сообщения региона. Им оказался местный житель из Лубенского района области.

Сообщается, что российские спецслужбы вышли на него, когда мужчина искал "легкий заработок" в Telegram-каналах.

Известно, что злоумышленник отслеживал локации потенциальных целей, а затем из бинокля наблюдал за ними, выбирая удобное время для поджога.

Сообщается, что мужчина приобрел вспомогательные средства для своих преступлений, а именно легковоспламеняющуюся смесь, защитные перчатки, нож и многофункциональный молоток для взлома дверцы энергооборудования. Таким образом, он совершил поджог одного релейного шкафа, после чего зафиксировал это на видео и отправил российским кураторам.

Продолжить серию поджогов мужчине не удалось. Его задержали, когда он проводил разведку вблизи новой "цели". У него был изъят мобильный телефон, а также орудия для совершения поджогов.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении диверсии и готовке у нее (ч. 2 ст. 113 и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 УК Украины). В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.