Правоохранители обнаружили компанию, которая незаконно продавала шлемы и бронежилеты для ВСУ

Отмечается, что сотрудники БЭБ провели обыски в офисных и складских помещениях и торговых точках общества. В результате детективы изъяли шлемы, баллистические плиты и бронежилеты разного класса защиты общей стоимостью более 40 млн гривен.

"Также изъяты финансово-хозяйственные документы, подтверждающие незаконную деятельность компании", - говорится в БЭБ.

Детали дела

В рамках уголовного производства установлено, что компания, чтобы получать льготы на ввоз в страну товаров военного назначения, использовала сертификаты с ложной информацией о конечном получателе.

Фото: Амуниция (esbu.gov.ua)

То есть, по документам амуниция предназначалась для ВСУ, а фактически продавалась через сеть специализированных магазинов, расположенных в нескольких регионах Украины. Таким образом было завезено несколько партий товара, стоимостью более 100 млн гривен.

Аммуниция уже арестована

Детективы БЭБ также установили, что должностные лица общества при продаже амуниции уклонились от уплаты налогов на 30 млн гривен.

Сейчас незаконно ввезенные товары арестованы, проводятся экспертизы. Досудебное расследование продолжается.

Такое в Украине случается не впервые

Недавно правоохранители обнаружили противоправную схему продажи одежды и другой военной амуниции Вооруженных сил Украины через одну из известных Интернет-платформ.

По данным бюро, злоумышленники онлайн продавали термобелье, военную форму, саперные лопатки, военные фляги, военную обувь и тому подобное. На этикетках было указано "Собственность ВСУ. Не для продажи".

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.