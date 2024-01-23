Правоохранители рассказали, где скрывался сын Гринкевича до задержания

"В начале января этого года был проведен ряд обысков в производстве по закупкам одежды для армии. Конечно, осознавая дальнейшие последствия, сын львовского бизнесмена не ночевал дома", - говорится в заявлении.

Отмечается, что через 3 дня после обысков он решил убежать, чтобы избежать правосудия. По оперативным данным ГБР, 14, 15 и 16 января он инкогнито находился в Киеве и соответственно где-то передвигался и в пригороде был также.

Гринкевич пытался покинуть Украину

Советник по коммуникации ГБР сообщила, что он каждый раз использовал меры конспирации, чтобы его невозможно было отследить. По ее словам, 16 января ему удается выехать из столицы в Одессу, где он активно начинает искать людей, которые бы за отдельную плату согласились нелегально, но провести его через границу.

"Подозреваемый планировал все это сделать в течение суток... Он думал, что за сутки он найдет, так сказать "сообщников" и сможет пересечь границу. Но не так произошло, как думалось", - сказала Сапьян.

Что известно о деле Гринкевича

Роман Гринкевич стал фигурантом дела своего отца - львовского предпринимателя Игоря Гринкевича. Следствие установило, что старший Гринкевич через подставные компании выигрывал контракты на поставку одежды и еды для украинской армии, но часть из них либо не была выполнена, либо была выполнена с большой задержкой или не в полном объеме.

В целом речь идет о более 20 контрактах. По предварительной оценке следствия, государству был нанесен ущерб на 1 млрд гривен.

Вчера Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Роману Гринкевичу, фигурирующему по делу о схемах на закупках Минобороны для нужд армии.

Детальнее о деле и семье Гринкевичей - читайте в материале РБК-Украина.