Правоохранители рассказали, где скрывался сын Гринкевича до задержания

Роман Гринкевич, который фигурирует в деле о схемах на закупках Минобороны для нужд армии, скрывался от органов следствия в Киеве, а затем добрался до Одессы, чтобы покинуть Украину. Однако это ему не удалось сделать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советницы по коммуникации ГБР Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.
"В начале января этого года был проведен ряд обысков в производстве по закупкам одежды для армии. Конечно, осознавая дальнейшие последствия, сын львовского бизнесмена не ночевал дома", - говорится в заявлении.
Отмечается, что через 3 дня после обысков он решил убежать, чтобы избежать правосудия. По оперативным данным ГБР, 14, 15 и 16 января он инкогнито находился в Киеве и соответственно где-то передвигался и в пригороде был также.
Советник по коммуникации ГБР сообщила, что он каждый раз использовал меры конспирации, чтобы его невозможно было отследить. По ее словам, 16 января ему удается выехать из столицы в Одессу, где он активно начинает искать людей, которые бы за отдельную плату согласились нелегально, но провести его через границу.
"Подозреваемый планировал все это сделать в течение суток... Он думал, что за сутки он найдет, так сказать "сообщников" и сможет пересечь границу. Но не так произошло, как думалось", - сказала Сапьян.
Роман Гринкевич стал фигурантом дела своего отца - львовского предпринимателя Игоря Гринкевича. Следствие установило, что старший Гринкевич через подставные компании выигрывал контракты на поставку одежды и еды для украинской армии, но часть из них либо не была выполнена, либо была выполнена с большой задержкой или не в полном объеме.
В целом речь идет о более 20 контрактах. По предварительной оценке следствия, государству был нанесен ущерб на 1 млрд гривен.
Вчера Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Роману Гринкевичу, фигурирующему по делу о схемах на закупках Минобороны для нужд армии.
Детальнее о деле и семье Гринкевичей - читайте в материале РБК-Украина.
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