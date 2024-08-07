ua en ru
Ср, 07 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Правоохранители проводят обыски в горсовете Днепра, - источники

Днепр, Среда 07 августа 2024 12:09
UA EN RU
Правоохранители проводят обыски в горсовете Днепра, - источники Фото: правоохранители проводят обыски в горсовете Днепра 7 августа (dniprograd.org)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Правоохранители проводят массовые обыски у чиновников горсовета Днепра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники.

Так, массовые обыски у должностных лиц горсовета проводятся в рамках дела о присвоении средств на ремонтах.

На месте производятся следственные действия.

Обыски в Днепре

Обыски в Днепре происходят не впервые. Например, летом прошлого года обыски проходили в одном из райотделений полиции Днепра. Было объявлено о подозрении четырем правоохранителям.

А в 2019 году после обысков в Днепре объявили подозрения чиновникам. Тогда обыски были связаны с ремонтом Центрального моста.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро
NEWS
Буданов оценил, сколько еще продлится наступление РФ
Буданов оценил, сколько еще продлится наступление РФ
DAILY
Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую