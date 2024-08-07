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Правоохоронці проводять масові обшуки у міськраді Дніпра, - джерела

Дніпро, Середа 07 серпня 2024 12:09
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Правоохоронці проводять масові обшуки у міськраді Дніпра, - джерела Фото: правоохоронці проводять обшуки у міськраді Дніпра 7 серпня (dniprograd.org)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Правоохоронці проводять масові обшуки у посадовців міськради Дніпра.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела.

Так, масові обшуки у посадовців міськради проводяться в рамках справи про привласнення коштів на ремонтах.

На місці проводяться слідчі дії.

Обшуки у Дніпрі

Обшуки у Дніпрі відбуваються не вперше. Наприклад, минулого літа обшуки проходили в одному з райвідділень поліції Дніпра. Було оголошено про підозру чотирьом правоохоронцям.

А у 2019 році після обшуків у Дніпрі оголосили підозри чиновникам. Тоді обшуки були пов'язані з ремонтом Центрального мосту.

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