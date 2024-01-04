ua en ru
Чт, 04 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Полетит обратно к оккупантам. В Харьковской области "приземлили" дрон россиян

Харьковская область, Четверг 04 января 2024 19:05
UA EN RU
Полетит обратно к оккупантам. В Харьковской области "приземлили" дрон россиян Архивное фото: В Харьковской области "приземлили" дрон россиян (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили дрон россиян в Харьковской области. Его планируют использовать для атак по оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Пограничники бригады "Гвардии наступления Стальной рубеж" с помощью антидронового ружья приземлили дрон-камикадзе со взрывчаткой", - говорится в заявлении.

Отмечается, что это произошло в Харьковской области.

Полетит обратно к оккупантам. В Харьковской области &quot;приземлили&quot; дрон россиян

Фото: Дрон россиян (t.me/DPSUkr)

"После небольшого "апгрейда" БпЛА с сюрпризами отправят оккупантам в ответ", - добавили в ГПСУ.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщал, что украинские военные отразили 14 атак противника на Марьинском направлении, сдерживают врага на Авдеевском направлении. Авиация поразила 12 районов сосредоточения личного состава противника.

Также спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщал, что оккупанты увеличивают количество снайперов вдоль линии фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине харков пограничная служба
NEWS
ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов под Севастополем
ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов под Севастополем
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта