Полетит обратно к оккупантам. В Харьковской области "приземлили" дрон россиян

Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили дрон россиян в Харьковской области. Его планируют использовать для атак по оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Пограничники бригады "Гвардии наступления Стальной рубеж" с помощью антидронового ружья приземлили дрон-камикадзе со взрывчаткой", - говорится в заявлении. Отмечается, что это произошло в Харьковской области. Фото: Дрон россиян (t.me/DPSUkr) "После небольшого "апгрейда" БпЛА с сюрпризами отправят оккупантам в ответ", - добавили в ГПСУ. Ситуация на фронте Генштаб ВСУ сообщал, что украинские военные отразили 14 атак противника на Марьинском направлении, сдерживают врага на Авдеевском направлении. Авиация поразила 12 районов сосредоточения личного состава противника. Также спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщал, что оккупанты увеличивают количество снайперов вдоль линии фронта.