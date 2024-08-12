Право на отсрочку. Три случая, когда могут мобилизовать студента

Украинское законодательство предусматривает определенные условия, при которых студенты могут воспользоваться отсрочкой от военной службы. Однако есть случаи, когда они могут лишиться этого права.
РБК-Украина вместе с адвокатом Дмитрием Франчуком разбиралось, почему можно потерять отсрочку и что поможет ее сохранить.
Отсрочка от призыва предоставляется студентам дневной формы обучения в высших учебных заведениях до завершения их обучения. Эта норма регламентируется статьей 17 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Однако, не все студенты, даже учащиеся на дневной форме, автоматически сохраняют право на отсрочку до завершения обучения.
Дмитрий Франчук отмечает, что украинское законодательство четко определяет случаи, когда студент может потерять право на отсрочку:
Есть случаи, когда определенные органы могут упрощать процедуру проверки оснований для предоставления отсрочки, используя формальные подходы. Это может приводить к давлению на студентов, побуждая их активнее выполнять учебные обязательства, даже если ситуация не требует такого подхода.
"Часто студенты и даже некоторые работники учебных заведений не имеют достаточной информации о законодательстве и внутренних нормативных актах, регулирующих вопросы отсрочки от мобилизации. В результате возникает путаница, и студенты могут потерять отсрочку из-за недоразумения или несвоевременного представления документов", - говорит Дмитрий Франчук.
Юрист объясняет, чтобы избежать проблем с отсрочкой, студентам следует придерживаться нескольких рекомендаций.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о процедуре увольнения с военной службы при рождении третьего ребенка.
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