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Уволят ли со службы, если у военного родился третий ребенок: ответ юриста

Вторник 06 августа 2024 19:10
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Уволят ли со службы, если у военного родился третий ребенок: ответ юриста Фото: Увольнение со службы при рождении ребенка (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева
Эксперт: Артем Бродюк

Мужчины, у которых на содержании трое несовершеннолетних детей и больше, имеют право на отсрочку от мобилизации. Но, является ли рождение третьего ребенка основанием для демобилизации военного?

РБК-Украина узнало ответ на этот вопрос у юриста практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Артема Бродюка.

Можно ли уволиться со службы, когда жена еще беременна третьим ребенком

В условиях военного положения в Украине вопрос увольнения военнослужащих регулируется статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Одним из оснований для увольнения с военной службы во время действия военного положения является наличие трех и более детей в возрасте до 18 лет, которые находятся на содержании военнослужащего.

Юрист отмечает, что сам факт беременности жены не приравнивается к наличию третьего ребенка и не является основанием для увольнения с военной службы.

"Подтвердить документально наличие троих детей можно, только предоставив свидетельство о рождении ребенка (детей) с указанием отцовства военнослужащего", – отмечает Артем Бродюк.

По его словам, если жена беременна третьим ребенком, то это означает, что у военнослужащего пока только два ребенка на иждивении, поэтому в увольнении ему будет отказано – он не имеет права на увольнение до момента рождения ребенка.

Как уволиться со службы после рождения ребенка

После рождения третьего ребенка военнослужащий может воспользоваться своим правом на увольнение с воинской службы, предусмотренным действующим законодательством Украины. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие отцовство, а также убедиться в отсутствии задолженности по уплате алиментов. Важно помнить, что совокупный размер задолженности не должен превышать сумму платежей за три месяца.

Военнослужащим, которые планируют воспользоваться правом на увольнение при наличии трех и более детей, следует внимательно следить за изменениями в законодательстве и заранее подготовить необходимые документы. Консультации с юристами и ответственными лицами в военных частях могут помочь избежать недоразумений и обеспечить своевременное увольнение.

РБК-Украина ранее рассказывало, какие виды отпусков предусмотрены для украинских военных и как их можно получить.

Также мы писали о том, что будет с отпусками военных, которые они не использовали в течение года.

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