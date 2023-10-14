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Правящая партия Грузии не поддержала резолюцию ПАСЕ о признании Путина диктатором

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правящая партия Грузии решила не голосовать во время заседания Парламентской ассамблее Совета Европы за резолюцию, в которой российского диктатора Владимира Путина признали диктатором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

За эту резолюцию в ПАСЕ проголосовала только представитель оппозиционной партии "Граждане" Кетеван Туразашвили. При этом члены политической партии "Грузинской мечты" не принимали участия в голосовании.

Глава делегации "Грузинской мечты" в ПАСЕ Ираклий Чиковани рассказал, что часть представителей партии власти находятся в Польше как наблюдатели на парламентских выборах, которые пройдут 15 октября, а у него самого якобы были "другие дела". При этом он добавил, что в предыдущие годы грузинские депутаты также в разном составе присутствовали на голосованиях в ПАСЕ.

Чиновник заявил, что для Грузии есть смысл что-то обсуждать с Россией или о ней "только из-за одной задачи - восстановление территориальной целостности и положение наших граждан на оккупированных территориях".

При этом отвечая на вопрос журналистов о том, согласен ли он сам, что Россия стала диктатурой, Чиковани заявил, что в России "есть проблемы, связанные с полноценным действием демократии".

Резолюция ПАСЕ 

13 октября на заседании ПАСЕ была принята резолюция, признающая президента России Владимира Путина диктатором, а страну-агрессора - диктатурой.

Ордер на арест Путина

Напомним, в марте прокурор Международного уголовного суда Карим Хан выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по вывозу украинских детей. Ордер Гааги разрешает арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.

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