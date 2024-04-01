Правящая партия Эстонии предлагает лишить россиян права голоса на местных выборах

Он сказал, что его коллеги также обсуждали и анализировали этот вопрос.

"В ближайшие несколько недель законопроект действительно поступит в Рийгикогу, и тогда от наших партнеров в Тоомпеа будет зависеть, позволят ли нам социал-демократы продвигать его или нет. Мы считаем, что это очень важно, и мы действительно могли бы принять эту поправку к закону о выборах в местные органы власти", - сказал Пере.

Лидер таллиннского отделения партии "Отечество" Рийна Солман подчеркнула, что для ее политсилы важно искоренить российское влияние в Таллинне до следующих местных выборов.

Эстония занимает жесткую политику в отношении России