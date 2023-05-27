Правящая партия Австрии обвинила оппозицию в работе на Кремль

Ультраправа Австрийская партия свободы (FPÖ) и ее лидер Герберт Кикль, используя нейтралитет страны в прикрытии, фактически способствуют России и служат инструментом ее пропаганды в Австрии и Европе в целом.

Об этом заявил генеральный секретарь Австрийской народной партии (ÖVP) Кристиан Штокер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Австрийская партия свободы превратилась в инструмент Кремля для пропаганды в нашей стране и в Европе. Поэтому она играет особую роль в кампании России по дестабилизации ситуации в Европе", – сказал Штокер.

В качестве примера он привел распространение партией 280 пресс-релизов, в которых требовалась отмена санкций Европейского Союза против России.

Что еще делает партия

"С начала агрессивной войны FPÖ подала 8 проектов резолюций, направленных на отмену санкций, – это основная цель, которую FPÖ ставит", – отметил он.

Генсек ÖVP, которым является федеральный канцлер Карл Негаммер, указал на очевидность связи Партии свободы с Кремлем.

По его словам, также следует отметить, что FPÖ ранее "приняла соглашение о дружбе с диктаторской партией Путина "Единая Россия", что также подчеркивает политическую позицию партии и Кикля по этой теме.

Австрия в войне в Украине

Австрия поддерживает Украину, налагая санкции на РФ и помогая нашей стране разными способами – например, разминированием в рамках "программы поддержки для Украины" от ОБСЕ.

Кроме того, страна заморозила 2 млрд евро российских активов.

Также президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что всячески будет поддерживать Украину на ее пути к членству в Европейском союзе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.