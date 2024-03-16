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Правящая коалиция Германии поддержала передачу Taurus Украине в Европарламенте

Фото: правящая коалиция Германии поддержала передачу Taurus Украине в Европарламенте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Большая часть правящей коалиции Германии поддержала в Европарламенте резолюцию по передаче Украине ракет Taurus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Во время заседания Европарламента в Страсбурге политики из СДПГ, СвДП и "Зеленых" проголосовали в основном за резолюцию о том, что Киеву необходимы вышеупомянутые ракеты. Это произошло на фоне того, что депутаты Бундестага, 14 марта, не приняли решение о передаче Украине Taurus

Голосование в Европарламенте состоялось по резолюции о "необходимости непоколебимой поддержки Украины со стороны ЕС". В 11 пункте документа подчеркивалось, что: "Страна особенно нуждается в высокоразвитых системах ПВО, крылатых ракет большой дальности, таких как Taurus, систем Storm Shadow и Scalp, современных боевых самолетов, различных видов артиллерии и боеприпасов, а также дронов".

Как пишет издание, во время голосования: 

  • 451 депутат поддержал резолюцию; 
  • 46 - выступили против;
  • 49 - воздержались. 

В том же числе представители СвДП и "Зеленых" единогласно проголосовали за резолюцию. 

"Голосование в Страсбурге показывает, насколько изолировано правительство светофора в Берлине со своей линией. Несмотря на то, что мы, ХДС/ХСС, приветствуем голосование депутатов ЕС от СДПГ, "Зеленых" и СвДП, представление противоположных позиций в Брюсселе и Берлине является обманом избирателей", - заявил председатель группы ХДС/ХСС в парламенте ЕС Даниэль Каспари.  

Taurus для Украины

Украина еще в прошлом году пригласила у Германии дальнобойные ракеты Taurus, способные уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Однако Берлин отказывается от передачи. Сам канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает против - он объяснял это тем, что для таких поставок якобы нужно будет присутствие немецких солдат на местах.

Также Шольц заявлял о том, что в случае предоставления Силам обороны Украины Taurus ракеты "при неправильном использовании" могут ударить по одной из целей в Москве.

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