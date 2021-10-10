ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Правління МВФ збереться для обговорення майбутнього гендиректора, яка потрапила в скандал

Новость на русском →
США, Неділя 10 жовтня 2021 00:10
Правління МВФ збереться для обговорення майбутнього гендиректора, яка потрапила в скандал Фото: Кристаліна Георгієва потрапила в серйозний скандал с рейтингом Doing Business (imf.org)
Автор: Анна Полисученко

Правління МВФ збереться для обговорення майбутнього гендиректора Кристаліни Георгієвої. Вона звинувачується в підвищенні рейтингу Китаю у звіті банку Doing Business 2018.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду знову зустрінеться в неділю з керуючим директором Крісталіною Георгієвою і юридичною фірмою, яка, за словами джерел, чинила тиск на співробітників Світового банку, щоб вони змінили дані на користь Китаю.

Рішення про майбутнє Георгієвої очікується не раніше понеділка, коли міністри фінансів та інші високопоставлені посадові особи 190 країн-членів МВФ зберуться у Вашингтоні на щорічній осінній зустрічі МВФ і Світового банку.

Виконавча рада МВФ вже обговорювала це питання протягом п'яти годин у п'ятницю, перш ніж закрити засідання і запросити "уточнюючі деталі".

Скандал загрожує затьмарити інші масштабні зустрічі, на яких офіційні особи планують обговорити глобальну економіку, триваючу пандемію COVID-19 і питання глобального оподаткування.

Раніше ми писали, що главу МВФ звинуватили в завищенні рейтингу Китаю.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФ
NEWS
Наступного тижня Херсонська область може стати "червоною". Це розгляне Держкомісія
Наступного тижня Херсонська область може стати "червоною". Це розгляне Держкомісія
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця