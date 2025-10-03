Правки к законопроекту о жилищной политике отработаны полностью, - Шуляк

В Верховной Раде завершили рассмотрение поправок, поданных к законопроекту "Об основных принципах жилищной политики" (№12377), который отменяет в Украине неэффективный Жилищный кодекс 1983 года и запускает в Украине масштабную реформу жилищной сферы.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, на базе которого была создана Рабочая группа по отработке поправок к законопроекту, принятому в первом чтении, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина .

На следующей неделе планируются обсуждения с международными партнерами, а также дополнительные консультации по спорным вопросам, возникшим во время обработки поправок.

По ее словам, на этот раз во время заседания Рабочей группы обсуждались правки к заключительным положениям законопроекта №12377, принятого в первом чтении 16 июля. В частности, поднимался вопрос, достаточно ли раз в год информировать Кабмин о состоянии реализации закона, или есть смысл делать это раз в квартал, как это происходит с программой "еВідновлення".

Еще одним важным пунктом обсуждения стала работа реестра лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, поскольку Единая информационно-аналитическая система в сфере жилья заработает не сразу после вступления в силу закона. Однако с учетом того, что реестр наполнялся неравномерно и подавляющее количество очередей велось в бумажной форме и не централизованно, автоматический перенос данных из реестра не будет означать оцифровку всех очередей.

Кроме этого, в фокусе внимания были сроки вступления в силу закона, поскольку с одной стороны, он отменяет действующий Жилищный кодекс, а с другой - пока не заработает е-система в сфере жилья, постановка на учет отдельных категорий лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, происходить не будет. Речь идет, в частности, прежде всего о военнослужащих, детях сирот.

"С одной стороны, мы должны отменить действующий Жилищный Кодекс - это требование наших европейских партнеров. С другой - пока не запустятся механизмы решения жилищного вопроса, предусмотренные новым жилищным законодательством, мы не сможем обеспечивать жильем эту категорию граждан. Поэтому сейчас обсуждается вариант, что отдельные пункты действующего Жилищного кодекса следует перенести в специальное законодательство, чтобы они оставались действующими", - объяснила Елена Шуляк.

В очередной раз поднимался вопрос о запрете отчуждения жилья, которое было приобретено с помощью льготных финансово-кредитных механизмов, созданных в условиях нового жилищного законодательства. В первой версии законопроекта речь шла о сроке в 10 лет, однако от этой нормы решили отказаться, установив, что жилье по этому принципу можно будет приобрести только один раз. Однако, как отметила Шуляк, и это не является приемлемым, поэтому варианты предохранителей еще будут дорабатывать.

Она также отметила, что чрезвычайно проблемным пунктом нового законодательства является регулирование договоров аренды. Поэтому такой момент нужно также прорабатывать, поскольку это может негативно повлиять на проведение законопроекта через второе чтение, и, соответственно, из-за этого пункта внедрение жилищной реформы будет под вопросом.

"Мы видим, насколько эта норма дискуссионная, если не исключить пункт об обязательной регистрации договоров аренды, не предложив людям надлежащие льготы по налогообложению. Поэтому налоговые нюансы следует доработать отдельно, а пункт по регистрации договоров аренды пока целесообразно исключить. Однако все это нам необходимо будет обсудить отдельно", - отметила Елена Шуляк.

По ее словам, следующим этапом после отработки всех поданных к законопроекту правок станет подготовка таблицы с собранными предложениями, а на следующей неделе будут проведены дополнительные консультации - две с Министерством социальной политики, Ассоциацией городов Украины, отдельно с Рабочей группой по вопросам ипотечного кредитования, а также с международными партнерами, требованием которых и стало создание нового жилищного законодательства. Далее текст законопроекта №12377 будут готовить ко второму чтению.