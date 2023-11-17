Правый берег может отдохнуть. Гуменюк рассказала, как непогода усложнила ситуацию для врага

По словам Гуменюк, дождливая погода мешает террористам осваивать новые позиции, а наши воины тем временем продолжают выбивать террористов из постоянных.

"В нашей зоне ответственности ощутимо то, что с наступлением такого периода дождливой погоды, достаточно устойчивого, уменьшилось количество обстрелов. Врагу сложнее осваивать новые позиции, потому что мы выбиваем их из постоянных и им нужно где-то обустраивать новые. И пока они это делают, немного правый берег может отдохнуть", - рассказала Гуменюк.

Удачи на юге

Наталья Гуменюк анонсировала "большие успехи" на южном направлении. По ее словам, враг перешел в интенсивную оборону, поскольку понимает, что продвижение наших воинов является неотвратимым. В частности из-за неуверенности в ситуации на фронте враг пытается активизировать тяжелую артиллерию, РСЗО и тактическую авиацию.

Тем временем оттеснения со стороны наших военных происходят на линии от 3 до 8 километров вдоль всего побережья.