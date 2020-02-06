Уряд запустить 50 онлайн-послуг у 2020 році

Український уряд планує до 2020 року запустити 50 онлайн-послуг. Про це під час презентації мобільного додатку "Дія" заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, оцифрованими стануть топ-50 послуг, за якими уряд отримав найбільше запитів.

"Ми зробили аналіз найбільш актуальних послуг, тих, за якими найчастіше звертаються українці, і 50 з них ми оцифруем вже в цьому році", - заявив Гончарук.

Як зазначив прем'єр, серед них буде реєстрація приватних підприємців, юридичних осіб, Е-немовля, послуги для перевізників і будівельників, а також послуги для власників авто.

Нагадаємо, 6 лютого в Україні запустили мобільний додаток "Дія", в якому українці зможуть зберігати документи в електронному вигляді і в майбутньому отримати доступ до всіх державних онлайн-сервісів. На першому етапі у додатку доступні водійські права і техпаспорт.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні запустили онлайн-сервіс відновлення або заміни водійського посвідчення. Вкрадене або втрачене водійське посвідчення можна отримати після попередньої заявки онлайн.