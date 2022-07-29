Українським банкам дозволили підняти ставку за кредитами до 20%
Кабінет міністрів дозволив банкам на час воєнного стану підняти ставку до 20% за новими кредитами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, після підвищення облікової ставки з боку НБУ, загальмувалися такі програми як "5-7-9", фінансовий лізинг та державні портфельні гаранти.
"Про це говорить бізнес. Тому уряд сьогодні внесе зміни, які дозволять прибрати ті бар'єри, які з'явилися за цими програмами", - зазначив він.
За його словами, на період воєнного стану банки зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів, акцент також робиться на інвестиційних кредитах.
"Основна мета змін - активізувати програми пільгового кредитування для бізнесу", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що банки підвищили ставки для населення, зокрема, середні процентні ставки за новими кредитами становили 23,1% річних.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.