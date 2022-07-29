ua ru
Пт, 29 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українським банкам дозволили підняти ставку за кредитами до 20%

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 29 липня 2022 18:21
Українським банкам дозволили підняти ставку за кредитами до 20% Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Кабінет міністрів дозволив банкам на час воєнного стану підняти ставку до 20% за новими кредитами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, після підвищення облікової ставки з боку НБУ, загальмувалися такі програми як "5-7-9", фінансовий лізинг та державні портфельні гаранти.

"Про це говорить бізнес. Тому уряд сьогодні внесе зміни, які дозволять прибрати ті бар'єри, які з'явилися за цими програмами", - зазначив він.

За його словами, на період воєнного стану банки зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів, акцент також робиться на інвестиційних кредитах.

"Основна мета змін - активізувати програми пільгового кредитування для бізнесу", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що банки підвищили ставки для населення, зокрема, середні процентні ставки за новими кредитами становили 23,1% річних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України банки
NEWS
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій
DAILY
Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні