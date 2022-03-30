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Уряд виділив з держбюджету 1 млрд гривень для Нацгвардії та прикордонників

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Україна, Середа 30 березня 2022 08:44
Уряд виділив з держбюджету 1 млрд гривень для Нацгвардії та прикордонників Фото: уряд виділив МВС 1 млрд гривень Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів виділив Міністерству внутрішніх справ з резервного фонду державного бюджету 1 млрд гривень. Кошти будуть направлені для Державної прикордонної служби України та Національної гвардії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 29 березня 2022 р. № 252-р.

Згідно з документом, Державна прикордонна служба України отримає 271,9 млн гривень, Національна гвардія України - 729 млн гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів скоротив видатки загального фонду державного бюджету, передбачені головним розпорядникам коштів. Кошти у розмірі 50,864 млрд гривень передані до резервного фонду держбюджету.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Кабінет Міністрів України
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