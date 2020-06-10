Уряд виділив ще 3 млрд гривень на виплати по безробіттю

У середу, 10 червня, уряд виділив додатково майже 3 мільярди гривень на виплату допомоги по безробіттю. Кількість безробітних зросла на 78% у порівнянні з минулим роком.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки і сільського господарства.

"На засіданні уряду було прийнято рішення про надання Фонду страхування на випадок безробіття додатково 2,972 млрд грн для виплати допомоги по безробіттю на безповоротній основі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на сьогодні вже на 78% більше людей отримують допомогу по безробіттю у порівнянні з минулим роком. Багато в чому це пов'язано з пандемією коронавірусу, через що Україна ввела карантин. Згодом багато людей втратили роботу.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з прогнозом Нацбанку, в II кварталі 2020 року рівень безробіття в Україні зросте до 12,0%.

Нагадаємо, наприкінці квітня Кабінет міністрів виділив 6 млрд гривень на виплати безробітним.

Також повідомлялося, що станом на травень кількість офіційних безробітних в Україні перевищила півмільйона осіб, це майже на половину більше, ніж навесні минулого року.