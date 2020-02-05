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Маркарова розповіла, коли повністю запрацює електронна акцизна марка

Новини » Політика     05.02.2020 - 00:39
Маркарова розповіла, коли повністю запрацює електронна акцизна марка
Фото: Оксана Маркарова (РБК-Україна)

До 1 березня електронна акцизна марка в тестовому режимі буде запущена повністю

Президент Володимир Зеленський заявив про важливість запровадження електронної акцизної марки, імплементації закону "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту" і лібералізації ринку. Про це він заявив на нараді за участю представників Кабінету міністрів і Верховної ради, присвячену виконанню поставлених перед урядом завдань та планам на найближче майбутнє, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

У свою чергу міністр фінансів Оксана Маркарова зазначила, що вже запущено сервіс перевірки акцизних марок.

"З 14 лютого цей сервіс запрацює в режимі сканування телефоном… До 1 березня електронна марка в тестовому режимі буде запущена повністю. І після того як ми в тестовому режимі його вивчимо та опрацюємо протягом місяця, ми завершимо законопроект, який запровадить не в тестовому режимі, а повноцінно", - розповіла вона.

Глава держави також очікує, що Кабінет Міністрів упродовж двох місяців ухвалить усі необхідні підзаконні акти та розпочне підготовку "Укрспирту" до приватизації.

Крім того, правоохоронні органи разом з урядом та Офісом президента мають активізувати боротьбу з нелегальним обігом спирту.

Нагадаємо, раніше Дубілет заявив, що Кабмін планує запустити електронні акцизи без додаткових витрат для бізнесу. Зокрема, планується наносити штрих-код на звичайні акцизні марки, які зчитуються звичайними пристроями. Передбачається, що це дозволить ліквідувати чорний ринок алкоголю.

Днями в Україні в рамках пілотного проекту запустили електронний сервіс перевірки акцизних марок. Сервіс дозволяє контролювати обіг алкогольної і тютюнової продукції.

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