Уряд звільнив Новака і Князєва

Кабінет міністрів України на засіданні 25 вересня звільнив голів "Укравтодору" та Національної поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що під час засідання уряд прийняв заяви про звільнення в. о. глави "Укравтодору" Славоміра Новака (з 1 жовтня 2019) і голови Національної поліції України Сергія Князєва.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що Кабінет міністрів призначив Ігоря Клименка новим головою Національної поліції. До підвищення він був заступником голови Нацполіції - начальником департаменту кадрового забезпечення.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні Кабмін звільнив глав 9 державних структур. Зокрема, були звільнено керівників Державної архітектурно-будівельної інспекції, Державної служби геології та надр, Служби безпеки на транспорті, Агентства лісових ресурсів, Державної архівної служби, а також керівників Державного агентства резерву - Вадима Мосійчука та його заступника Дмитра Булатова.