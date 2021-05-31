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Накопичувальна пенсія: комітет рекомендує Раді відхилити закон

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Україна, Понеділок 31 травня 2021 10:36
Накопичувальна пенсія: комітет рекомендує Раді відхилити закон Фото: закон про накопичувальні пенсії Раді рекомендують відхилити (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують відхилити законопроект №2683 "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення". Документ пропонує ввести додатковий елемент пенсійної системи (так званий другий рівень).

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таке рішення ухвалив комітет з питань соціальної політики

"Учасники засідання за наслідками обговорення рекомендували відхилити проекти законів щодо загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення в Україні (№2683, №2683-2, №2683-3)", - вказано у повідомленні.

Проект №2683 передбачав встановити обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення усіх категорій працюючих осіб до досягнення ними пенсійного віку та залучення роботодавців до сплати пенсійних внесків на паритетних засадах.

Нагадаємо, наприкінці квітня Рада відправила документ на повторне перше читання до профільного комітету.

Як писало РБК-Україна, 18 листопада 2020 року Кабінет міністрів схвалив проект закону накопичувальної професійної пенсійної системи. Він стосується працівників, зайнятих на шкідливих підприємствах.

Відзначимо, Міністерство соціальної політики презентувало законопроекти про введення загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи.

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