Уряд встановив точну кількість жителів України

В Кабінеті міністрів змогли за допомогою різних методів встановити точну кількість жителів України. Про це сказав міністр Кабінету міністрів України Олександр Дубілет на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Дубілет, йому вже відома ця цифра. Водночас він не назвав її і заявив, що цифру оприлюднять протягом цього або наступного тижня.

"Ми встановили фактично кількість наявного населення в Україні. Ми кілька методик використовували. І всі методики дали приблизно однаковий результат", - сказав він.

Дубілет вкотре висловив свою особисту позицію, що він проти проведення перепису населення України традиційними методами, оскільки "це зайві видатки для бюджету".

Нагадаємо, за даними Держстату, чисельність наявного населення України станом на 1 листопада 2019 року складала 41,94 млн осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2024 року. МВФ прогнозує, що населення України буде поступово скорочуватися і на кінець 2024 року складе 41,039 млн осіб. Таким чином, МВФ очікує, що населення за шість років зменшиться на 1 млн осіб.