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Населення України за місяць скоротилося ще на 20 тисяч

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 16:30
Населення України за місяць скоротилося ще на 20 тисяч
Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

В Україні помирає вдвічі більше людей, ніж народжується

Чисельність наявного населення України упродовж січня-жовтня 2019 року зменшилася на 212,5 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 листопада 2019 року становила 41940,7 тисяч осіб. Таким чином, за жовтень населення скоротилося на 19,3 тис. осіб.

Населення України за місяць скоротилося ще на 20 тисяч

"Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 54 живонароджених", - наголошується в повідомленні Держстату.

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2024 року. МВФ прогнозує, що населення України буде поступово скорочуватися і на кінець 2024 року складе 41,039 млн осіб. Таким чином, МВФ очікує, що населення за шість років зменшиться на 1 млн осіб.

Нагадаємо, чисельність наявного населення України упродовж січня-грудня 2018 року зменшилася на 233,2 тисяч осіб. За оцінкою Державної служби статистики, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2019 року становила 42 153,2 тисяч осіб.

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