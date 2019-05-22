Уряд підсилив вимоги до туроператорів

Кабінет міністрів ухвалив ініційовані зміни до ліцензійних умов здійснення туроператорської діяльності. Текст проекту постанови є у розпорядженні РБК-Україна.

Відповідно до змін, для отримання ліцензії туроператор має забезпечувати фінансову гарантію перед туристами. Це може бути гарантія банку або іншої кредитної установи. У разі здійснення виплати відшкодування туристам, туроператор повинен відновити суму фінансової гарантії наступного робочого дня.

У штаті туроператора повинно налічуватися не менш як 30% працівників, які мають стаж роботи у сфері туризму не менше трьох років або вищу освіту у сфері туризму.

Туроператор, що надає послугу, пов’язану з перевезенням туристів має за 8 та за 2 години до запланованого відправлення рейсу перевірити інформацію про час його відправлення. У разі затримки рейсу на більш ніж 4 години, туроператор мусить розмістити інформацію про це на власному веб-сайті, а також проінформувати електронною поштою орган ліцензування - Мінекономрозвитку.

Туроператори на власному веб-сайті відтепер мають надавати інформацію про турагентів, з якими вони працюють - найменування фізичної чи юридичної особи, строк дії агентського договору, реквізити особи, що надала гарантію банку або іншої кредитної установи, а також інформацію про чинні договори на туристичне обслуговування, укладені безпосередньо туроператором або через турагентів із зазначенням країни тимчасового перебування.

Недотримання будь-якої з цих вимоги може тягнути за собою анулювання ліцензії туроператора.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Національного банку, українські туристи витратили в країнах Європейського союзу 5,943 млрд доларів, що на 12,9% більше, ніж рік тому.

Нагадаємо, туристи з Європи збільшили витрати в Україні у 2018 році на 17,9% до 540 млн доларів.