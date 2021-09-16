В уряді назвали суму державних запозичень у 2022 році

Фінансування загального фонду державного бюджету України у 2022 році планується за рахунок державних запозичень у сумі 545,58 млрд гривень, в тому числі зовнішніх - 125,62 млрд гривень, внутрішніх - 419,96 млрд гривень. Таким чином, зовнішні запозичення у 2022 році складуть 23% від загального обсягу надходжень, а внутрішні - 77%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту державного бюджету на 2022 рік (законопроект № 6000 ).

Як зазначається в документі, середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів складає близько 11,7% річних, для зовнішніх боргових інструментів - близько 4,5% річних.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2022 рік прогнозується у сумі 393,3 млрд гривень, у тому числі погашення державного зовнішнього боргу - 72,4 млрд гривень, державного внутрішнього боргу - 320,9 млрд гривень. Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2022 рік прогнозується в обсязі 181,4 млрд гривень, в тому числі державного внутрішнього боргу - 120,8 млрд гривень, державного зовнішнього боргу - 60,5 млрд гривень.

"Також слід зазначити, що у зв’язку з падінням ВВП за результатами 2020 року, у 2022 році відсутні виплати за державними деривативами", - йдеться в повідомленні.

У 2022 році передбачено надання державних гарантій у сумі 78,2 млрд гривень, у тому числі на підставі міжнародних договорів України - 27,4 млрд гривень. У 2022 році передбачено здійснення платежів на виконання державою гарантійних зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, у сумі 6,919 млрд гривень.

Згідно із розрахунками прогнозний обсяг державного боргу в еквіваленті у національній валюті складе 2 725,3 млрд гривень та становитиме 50,8% від прогнозного ВВП. Гарантований державою борг в еквіваленті у національній валюті складе 368 млрд гривень та становитиме 6,9% від прогнозного ВВП.

Враховуючи структуру державних запозичень у 2021 році та прогнозних запозичень у 2022 році, на кінець 2022 року частка державного внутрішнього боргу становитиме 46,5% від обсягу державного боргу, йдеться в документі.