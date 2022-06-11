RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд США бойкотує російський економічний форум, - Держдеп

Фото: прес-секретар Держдепу Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Іван Носальський

Представники США не братимуть участі у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, який пройде у червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Держдепу Неда Прайса у Twitter.

"Уряд США не братиме участі в Петербурзькому міжнародному економічному форумі в жодній якості. Ми закликаємо уряди та компанії приєднатися до нашого бойкоту", - наголосив Прайс.

За його словами, таке рішення необхідно для того, щоб показати Кремлю, що ніхто не вестиме бізнес з країною-агресором, поки російські війська знищують Україну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна запускає міжнародну інформаційну кампанію DO NOT sponsor murder щодо бойкотування російських та білоруських товарів та компаній за кордоном. До неї можуть приєднатись як українські, так і міжнародні компанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України