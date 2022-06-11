Уряд США бойкотує російський економічний форум, - Держдеп

Представники США не братимуть участі у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, який пройде у червні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Держдепу Неда Прайса у Twitter.
"Уряд США не братиме участі в Петербурзькому міжнародному економічному форумі в жодній якості. Ми закликаємо уряди та компанії приєднатися до нашого бойкоту", - наголосив Прайс.
За його словами, таке рішення необхідно для того, щоб показати Кремлю, що ніхто не вестиме бізнес з країною-агресором, поки російські війська знищують Україну.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна запускає міжнародну інформаційну кампанію DO NOT sponsor murder щодо бойкотування російських та білоруських товарів та компаній за кордоном. До неї можуть приєднатись як українські, так і міжнародні компанії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.