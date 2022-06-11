Уряд США бойкотує російський економічний форум, - Держдеп

Представники США не братимуть участі у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, який пройде у червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Держдепу Неда Прайса у Twitter.

"Уряд США не братиме участі в Петербурзькому міжнародному економічному форумі в жодній якості. Ми закликаємо уряди та компанії приєднатися до нашого бойкоту", - наголосив Прайс.

За його словами, таке рішення необхідно для того, щоб показати Кремлю, що ніхто не вестиме бізнес з країною-агресором, поки російські війська знищують Україну.